HOME NEWS NASIONAL

Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |16:10 WIB
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop
Polri Evaluasi Penyaluran Bantuan Bencana Sumatera via Airdrop (tangkapan layar)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya bakal mengevaluasi penyaluran bantuan ke korban bencana alam di Sumatera dengan cara airdrop atau lewat udara. 

1. Evaluasi Penyaluran Bantuan 

"Terkait bantuan Airdrop dilakukan evaluasi," kata Sigit dalam jumpa pers bersama lintas sektoral di Posko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025). 

Evaluasi itu untuk memastikan logistik bantuan yang disalurkan ke masyarakat melalui airdrop tidak rusak saat sampai di bawah. Ini di antaranya dengan melakukan sealing pada paket bantuan yang diserahkan. 

Kemudian, kata Sigit, penyaluran airdrop ini juga akan dievaluasi soal ketinggian ketika bantuan itu disalurkan. Hal ini agar bantuan tetap terjaga kualitasnya. 

"Dengan melakukan sealing atau membungkus dengan lebih kuat dan tingkat ketinggian kita turunkan supaya logistik yang disalurkan airdrop tetap terjaga," ucap Sigit. 

Di sisi lain, Kapolri menyebut, penyaluran bantuan saat ini terus dioptimalkan. Semua wilayah Sumatera yang mengalami bencana kini sudah bisa diberikan logistik. 

"Saat ini khusus Aceh terdampak paling luas sudah dapat diakses oleh kapal laut di enam wilayah, Lhokseumawe, Bireun, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang," ujar Sigit. 

 

