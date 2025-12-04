Terbongkar! Jaringan Dewi Astutik Edarkan Narkoba di RI, Brasil hingga Hong Kong

JAKARTA — Badan Narkotika Nasional (BNN) masih mendalami jaringan gembong narkoba Dewi Astutik alias Paryatin (PA). BNN menyebut Dewi Astutik terkait jaringan narkoba dari Kamboja, Nigeria, dan Brasil.

“Berdasarkan hasil pendalaman dan analisa, narkoba yang diedarkan jaringan Paryatin alias Dewi Astutik tersebar di Indonesia, Laos, Hong Kong, Korea, Brasil, dan Ethiopia,” kata Kepala BNN, Komjen Suyudi Ario Seto, Rabu (3/12/2025).

Suyudi mengatakan, Dewi Astutik aktif merekrut WNI untuk bergabung dengan jaringannya. Para WNI itu kemudian ditugaskan sebagai kurir di berbagai negara.

“Sementara berdasarkan pendalaman, Paryatin khusus merekrut WNI yang jobless di Kamboja serta kawan-kawan kurir yang bersedia bergabung,” ujar dia.

Ditangkap di Kamboja