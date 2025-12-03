Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |11:52 WIB
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik, Ratu Narkoba Jaringan Internasional yang Ditangkap di Kamboja
Profil dan Jejak Kriminal Dewi Astutik/Foto: BNN
A
A
A

JAKARTA - Profil dan jejak kriminal Dewi Astutik, ratu narkoba jaringan internasional yang ditangkap di Sihanoukville, Kamboja, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone. Dewi tiba di Indonesia pada Selasa (2/12/2025) malam.

Dewi Astutik alias Mami merupakan pelaku penyelundupan dua ton narkotika jenis sabu jaringan golden triangle senilai Rp5 triliun. Dia juga terlibat bersama gembong narkoba Fredy Pratama.

"Berdasarkan hasil analisa terdapat dua nama utama asal Indonesia yang mendominasi penyelundupan narkoba di kawasan Golden Triangle yakni Freddy Pratama," kata Kepala BNN RI Komjen Suyudi Ario Seto dikutip, Rabu (3/12/2025).

Dewi Astutik juga menjadi buronan aparat penegak hukum Korea Selatan. Dia terlibat dalam pengendalian perdagangan narkotika jaringan Asia Timur, Asia Tenggara dan Afrika.

"Dewi Astutik selanjutnya akan menjalani pemeriksaan intensif untuk mengungkap alur pendanaan, logistik, dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan internasional yang beroperasi ke sejumlah negara," kata Suyudi.

Selain itu, dia juga terlibat dalam berapa kasus besar tahun 2024 yang terkait jaringan Golden Crescent.  

Jaringan ini diketahui beraktivitas sebagai pengambil dan distribusi narkotika berbagai jenis, termasuk kokain, sabu, dan ketamin, dengan tujuan negara Asia Timur dan Asia Tenggara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187461/narkoba-dlU1_large.jpg
Kronologi Penangkapan Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik di Sihanoukville Kamboja, Libatkan Intelijen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187446/viral-5fOe_large.jpg
Buron Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Terlibat Jaringan Gembong Narkoba Fredy Pratama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/337/3187266/viral-2W4n_large.jpg
Breaking News! Buron Internasional Sabu Rp5 Triliun Dewi Astutik Ditangkap di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/338/3186468/narkoba-JAHZ_large.jpg
Jenguk Teman ke Lapas Narkoba, Pria Ini Terciduk Simpan Sabu di Kemaluan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185881/bareskrim_konpers_ratusan_ribu_butir_ekstasi_kecelakaan_mobil_di_tol_lampung-U72v_large.jpg
Terungkap, Kurir Ratusan Ribu Ekstasi Konsumsi Sabu Sebelum Kecelakaan di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185838/penampakan_ratusan_ribu_butir_ekstasi_usai_kecelakaan_di_tol_lampung-3RrH_large.jpg
Penampakan Ratusan Ribu Butir Ekstasi Usai Kecelakaan di Tol Lampung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement