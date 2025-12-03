Mercy dan Royal Enfield Disita KPK, Ridwan Kamil Sebut Dibeli Pakai Uang Pribadi

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), menyatakan sejumlah kendaraan yang disita KPK dibeli menggunakan uang pribadi.

1. Beli Pakai Uang Pribadi

Hal itu ia sampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

"Ya semuanya dana pribadi. Nanti itu yang menjadi kebenaran," kata RK di lokasi, Selasa (2/12/2025).

RK enggan menjelaskan lebih detail perihal asal-usul mobil Mercedes-Benz dan Royal Enfield yang disita KPK.

"Lain-lain tanya ke lawyer saya ya, saya izin agak lelah," ujarnya.

Perlu diketahui, mobil Mercedes-Benz berjenis Pagoda 280 SL itu dibeli RK dari anak BJ Habibie, Ilham Akbar Habibie. Mobil tersebut dibeli seharga Rp2,6 miliar.