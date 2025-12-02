Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |18:14 WIB
RK soal Aliran Uang ke Lisa Mariana: Pemerasan, Itu Uang Pribadi
Ridwan Kamil usai diperiksa KPK (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
JAKARTA – Eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) buka suara soal klaim selebgram Lisa Mariana yang mengaku menerima aliran dana darinya. Menurutnya, dana tersebut merupakan pemerasan dan tidak terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

Hal itu ia sampaikan setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB), Selasa (2/12/2025).

"Itu konteksnya pemerasan dan itu uang pribadi," kata RK.

Diketahui, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari Ridwan Kamil. Namun, ia tak mengetahui uang tersebut termasuk aliran dana korupsi Bank BJB. Sebab, kata Lisa, saat itu RK merupakan seorang pejabat, sehingga ia berpikir eks Wali Kota Bandung itu memiliki banyak uang.

"Oke-oke, soal aliran dan itu kan saya tidak tahu, waktu itu kan beliau masih menjabat. Ya sudah, ya saya pikir ya beliau ada uang, banyak uang gitu ya," kata Lisa di Gedung Bareskrim Polri, Kamis 11 September 2025.

