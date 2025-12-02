Ngaku Senang Diperiksa KPK soal Korupsi BJB, Ridwan Kamil: Saya Tunggu-Tunggu!

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) senang dengan adanya panggilan dari penyidik KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB). Menurutnya, pemeriksaan menjadi kesempatannya untuk memberikan klarifikasi.

"Saya sebenarnya senang, karena ini saya tunggu-tunggu untuk memberikan klarifikasi, tanpa klarifikasi kan persepsinya liar lah kira-kira begitu ya, dan tentunya cenderung merugikan," kata RK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (2/12/2025).

Kang Emil -- panggilan akrabnya -- menyatakan, akan memberikan keterangan sesuai apa yang dibutuhkan tim penyidik.

"Tapi intinya saya siap dan mendukung KPK memberikan informasi seluas-luasnya terkait apa yang menjadi perkara di BJB,"tandasnya.

Diketahui, Ridwan Kamil tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 10.42 WIB. Dalam kesempatan ini, ia mengenakan pakaian batik yang dibalut dengan jaket biru dongker.