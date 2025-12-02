Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Datangi KPK Terkait Kasus Iklan BJB, Ridwan Kamil: Saya Menghormati Supremasi Hukum

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |11:03 WIB
JAKARTA – Eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK), mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (2/12/2025). Kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

Pantauan di lokasi, RK tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.42 WIB. Ia terlihat mengenakan pakaian batik yang dibalut jaket biru dongker.

"Intinya, hari ini saya memberikan rasa penghormatan tertinggi kepada supremasi hukum. Makanya saya datang dalam rangka transparansi dan memberikan kewajiban akuntabilitas sebagai mantan pejabat publik," kata RK di lokasi.

Sebelumnya, KPK sempat menggeledah kediaman RK pada 10 Maret 2025. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita motor Royal Enfield dan sebuah Mercedes-Benz klasik.

 

Halaman:
1 2
      
