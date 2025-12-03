Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Mantan Karyawan: Jokowi Tidak Pernah Resmikan Bandara IMIP!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |07:29 WIB
JAKARTA - Mantan karyawan PT IMIP, Mr X memastikan, Joko Widodo alias Jokowi ketika menjabat Presiden tidak pernah meresmikan Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.

"(Tahun 2015) meresmikan Jokowi. Bukan Bandara-nya ya. Smelter IMIP, kawasan IMIP-nya," kata Mr X dalam wawancara eksklusif bersama Aiman Witjaksono di acara Rakyat Bersuara iNews, Selasa (2/12/2025) malam.

Namun ketika tahun itu, Mr X mengaku masih bekerja di PT IMIP. Ia menyaksikan langsung kehadiran Jokowi.  "Lihat sendiri (Ada Jokowi), saya ada disana," ujarnya.

Kendati demikian, dia telah menghapus semua dokumentasi yang dulu sempat dimilikinya. "Dulu punya, sekarang saya hapus semua," tandasnya.

Sebelumnya, Mr X blak-blakan dibangunnya Bandara IMIP di Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng). Menurutnya hal itu untuk dimudahkan terkait mobilisasi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

"Bandara itu sebenarnya, diniatkan untuk permudah mobilisasi tenaga kerja asing. Selama saya disana mobilisasi digunakan pesawat komersil dari Bandara Beijing ke Soetta. Lalu dari Soetta teus ke bandara Haluoleo Kendari lalu dilanjutkan jalan darat sampai ke Teluk Kendari berganti naik speedboat sampai ke pelabuhan private, jadi sangat mahal biayanya," kata Mr X.

 

Halaman:
1 2
      
