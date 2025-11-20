Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |03:01 WIB
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi!
Fitnah Ijazah Palsu Terkesan Diorkestrasi, Berdampak Reputasi dan Psikologis Jokowi/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Tuduhan ijazah palsu yang selama ini diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), bukanlah hal yang sederhana. Tuduhan tersebut telah berlangsung lama dan bahkan terkesan diorkestrasi.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu, Ade Darmawan dalam program Rakyat Bersuara bertajuk 'Kasus Ijazah Jokowi Ilmiah atau Penyebaran Fitnah?' yang disiarkan di iNews, Rabu (19/11/2025).

Dia melihat, publik terlalu sering melihat persoalan hanya dari sudut pandang para penuduh, sementara posisi Jokowi sebagai pihak yang dirugikan jarang disorot. Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat untuk melihat persoalan ini secara lebih adil.

“Saya cuma menyampaikan kalau kita berbicara dalam perspektif bahwa kemudian harus pak Jokowi yang legowo memikirkan yang lain-lain. Pernah nggak sih kita memikirkan seseorang Insinyur Joko Widodo Presiden ke-7 itu sebagai korban fitnah saat ini bagaimana situasi kebatinan beliau ya kan, bagaimana keluarganya ya kan,” kata Ade

Dikatakannya, isu ijazah palsu yang berulang sejak 2020 tersebut telah berdampak psikologis dan reputasional terhadap Jokowi. Karena itu, ia memandang wajar jika presiden mengambil langkah hukum untuk menghentikan rangkaian tuduhan tersebut.

“Ini kan ya kita hanya berpatok pada ini harus legowo, seolah-olah di bolak-balik nih, yang menuduh ijazah palsu, yang melakukan tindak pidana yang saat ini sudah menjadi tersangka ya kan,’’ujarnya.

‘’Kemudian kita tidak pernah memikirkan nih korban yang dari tahun 2020 Februari itu sudah mengalami fitnah ini terus menerus sampai sekarang gitu loh,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184651/roy_suryo-Xm48_large.jpg
Ijazah Jokowi Harus Dipamerkan ke Roy Suryo Cs saat Sidang untuk Pembuktian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/340/3184649/viral-BdzE_large.jpg
Jokowi Ogah Buka Ijazah ke Publik, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184644/jokowi-iyBV_large.jpg
Heboh Salinan Ijazah Jokowi Dimusnahkan Setelah Setahun, Ini Klarifikasi KPU Solo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184631/roy_suryo-dFWT_large.jpg
Heboh Kasus Ijazah Palsu, dr Tifa Sarankan Jokowi Jalani Perawatan ke Luar Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3180930/jokowi-u57m_large.jpg
Momen Jokowi Melayat Raja Paku Buwono XIII di Keraton Solo Malam Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement