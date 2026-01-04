Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Akan Kelola Venezuela Usai Pasukan Elite Delta Force Tangkap Presiden Maduro

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |07:52 WIB
Trump Akan Kelola Venezuela Usai Pasukan Elite Delta Force Tangkap Presiden Maduro
Presiden Amerika Serikat Donald Trump/ist
JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, bahwa pemerintahannya akan mengelola Venezuela hingga transisi pemerintahan yang aman dapat terjadi.

Saat ini, Menteri Luar Negeri Marco Rubio sedang menyusun detail terkait pengelolaan Venezuela usai penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro beserta istrinya.

“Amerika Serikat akan mengelola negara itu (Venezuela) sampai transisi kekuasaan yang tepat dapat diatur,” kata Trump dilansir dari The New York Times, Minggu (4/1/2026).

Sebelumnya, Trump mengumumkan bahwa AS telah meluncurkan serangan besar-besaran terhadap Venezuela. Pasukan elite AS Delta Force bahkan telah menangkap Presiden Nicolas Maduro dan istrinya.

Trump menyebut, pemerintahannya sedang berperang melawan narkoba yang dibawa dari Venezuela.

Bahkan, serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkotika dari Venezuela ke AS telah menewaskan ratusan orang beberapa waktu lalu.

(Fahmi Firdaus )

      
