HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tak Bahas Gejolak Politik Venezuela saat Retret di Hambalang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |02:01 WIB
A
A
A

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto tidak memberikan arahan khusus terkait gejolak politik di Venezuela dalam Retret Kabinet Merah Putih yang digelar di Desa Bojongkoneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Demikian diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Selasa (6/1/2026).

Prasetyo menjelaskan bahwa isu Venezuela hanya disinggung secara umum dalam konteks dinamika global dan tidak menjadi pembahasan utama dalam retret.

“Beliau hanya memberikan gambaran saja secara umum,” ujarnya saat menjawab pertanyaan awak media di sela-sela retret.

Sementara terkait sikap Indonesia atas situasi politik di Venezuela, Prasetyo menegaskan pemerintah telah menyampaikan sikap melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono.

Menurutnya, posisi Indonesia konsisten menghormati kedaulatan masing-masing negara. “Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
