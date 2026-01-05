Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Rusia Kecam AS Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro: Segera Bebaskan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |01:14 WIB
Rusia Kecam AS Tangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro: Segera Bebaskan!
Presiden Venezuela Nicolas Maduro (Foto: Reuters)
A
A
A

MOSKOW – Pemerintah Rusia melalui Kementerian Luar Negerinya mendesak Amerika Serikat (AS) untuk segera membebaskan Presiden Venezuela Nicolás Maduro, dan istrinya.  Tuntutan ini muncul tak lama setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Maduro dan Ibu Negara Venezuela berhasil ditangkap dalam operasi militer di ibu kota Caracas pada Sabtu 3 Januari 2026 waktu setempat.

"Kami dengan tegas menyerukan kepada kepemimpinan AS untuk mempertimbangkan kembali posisi ini dan membebaskan presiden yang terpilih secara sah dari sebuah negara berdaulat beserta istrinya," tulis pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Rusia, Sabtu, melansir The Moscow Times, Minggu (4/1/2026).

Moskow menekankan pentingnya penyelesaian konfrontasi dramatis ini melalui jalur diplomasi, bukan kekerasan militer. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dilaporkan telah melakukan pembicaraan telepon dengan Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez Gomez. Lavrov menyatakan solidaritas penuh Rusia terhadap rakyat Venezuela dalam menghadapi "agresi bersenjata."

Terkait keberadaan Gomez, muncul laporan dari sumber anonim Reuters yang menyebutkan sang Wakil Presiden saat ini berada di Moskow. Namun, otoritas Rusia dengan cepat membantah kabar tersebut dan melabelinya sebagai berita bohong atau hoaks.

"Rusia akan terus mendukung jalur yang ditempuh oleh kepemimpinan Bolivarian untuk membela kepentingan nasional dan kedaulatan negara," tegas pihak kementerian sembari memperingatkan agar semua pihak menahan diri guna mencegah eskalasi lebih lanjut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193556/venezuela-bOUH_large.jpg
PM Malaysia Desak AS Segera Bebaskan Presiden Venezuela Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193552/venezuela-mELM_large.jpg
AS Tangkap Presiden Venezuela, RI Serukan Dialog dan Patuhi Hukum Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193484/viral-Oonq_large.jpg
Sekutu Venezuela hingga Pemimpin Dunia Kecam Serangan AS dan Penangkapan Presiden Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/18/3193448/as-5aU7_large.jpeg
Trump Akan Kelola Venezuela Usai Pasukan Elite Delta Force Tangkap Presiden Maduro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183786/esmail-udfX_large.jpg
Iran Ultimatum AS, Pengerahan Militer di Karibia Sangat Berbahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/18/3183014/anadolu-gxDI_large.jpg
Militer Venezuela Siapkan Respons Gerilya dan Kekacauan jika Terjadi Serangan AS
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement