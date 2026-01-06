Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tembakan Terdengar Dekat Istana Kepresidenan Venezuela, Gedung Pemerintah Dijaga Lapis Baja

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 06 Januari 2026 |11:14 WIB
Tembakan Terdengar Dekat Istana Kepresidenan Venezuela, Gedung Pemerintah Dijaga Lapis Baja
Presiden Venezuela Nicolas Maduro diculik dan dibawa ke AS dalam serangan akhir pekan lalu. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Suara tembakan hebat dilaporkan terjadi di luar Istana Kepresidenan Miraflores di Caracas, Venezuela, pada Senin (5/1/2026), hanya beberapa hari setelah Presiden Nicolas Maduro diculik pasukan khusus Amerika Serikat (AS) dalam serangan di ibu kota.

Video yang diunggah di media sosial menunjukkan tentara bersenjata dan kendaraan lapis baja di luar gedung-gedung pemerintah.

Ada juga laporan tentang ledakan serta pengaktifan senjata pertahanan udara. AFP, mengutip sumber di Venezuela, mengatakan “situasi terkendali.”

Sumber AFP menambahkan bahwa pasukan keamanan melepaskan tembakan sebagai respons terhadap drone tak dikenal yang terbang di atas Miraflores.

Pasukan dimobilisasi setelah komando AS menangkap Maduro dan istrinya, Cilia Flores, pada Sabtu (3/1/2026) dan membawa mereka ke New York, di mana keduanya didakwa atas tuduhan perdagangan narkoba. Sekutu dekat Maduro, Wakil Presiden Delcy Rodríguez, diangkat sebagai presiden sementara. Ia mengutuk operasi AS sebagai “serangan imperialis.”

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/18/3193751//presiden_venezuela_nicolas_maduro-alho_large.jpg
Jalani Pengadilan AS, Maduro Ngaku Tidak Bersalah dan Masih Presiden Venezuela
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/455/3193727//presiden_venezuela-hUsN_large.jpg
Harta Kekayaan Presiden Venezuela Nicolas Maduro yang Ditangkap AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193709//esdm_soal_konflik_venezuela-l64n_large.jpeg
ESDM Buka Suara soal Dampak Konflik Venezuela ke Sektor Minyak RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193697//asap_mengepul_dari_sejumlah_wilayah_di_caracas_venezuela_pasca_serangan_as-CXTM_large.jpg
Korban Tewas Serangan AS ke Venezuela Bertambah Menjadi 80 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193688//menkeu_purbaya-KY8a_large.JPG
AS Tangkap Presiden Venezuela, Ini Respons Purbaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/18/3193650//presiden_sementara_venezuela_delcy_rodriguez-lkFD_large.jpg
Nicolas Maduro Diculik, Presiden Sementara Venezuela Ajak AS Kerja Sama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement