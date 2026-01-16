Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Heboh! Pemimpin Oposisi Venezuela Serahkan Medali Nobel Perdamaian ke Trump

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |08:45 WIB
Heboh! Pemimpin Oposisi Venezuela Serahkan Medali Nobel Perdamaian ke Trump
Pemimpin oposisi Venezuela Maria Corina Machado (foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA - Pemimpin oposisi Venezuela, María Corina Machado, mengatakan bahwa dirinya telah “menyerahkan” Hadiah Nobel Perdamaian kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Saat Machado menyerahkan medali Hadiah Nobel Perdamaian kepada Trump, penjabat presiden Venezuela menyampaikan pidato kenegaraan kepada rakyatnya.

Pemimpin oposisi Venezuela sekaligus peraih Hadiah Nobel Perdamaian, María Corina Machado, menggambarkan pertemuannya dengan Presiden AS Donald Trump pada Kamis sebagai sesuatu yang “bersejarah” dan “luar biasa”.

“Apa yang terjadi saat ini adalah bersejarah, bukan hanya untuk masa depan Venezuela, tetapi juga untuk masa depan kebebasan di dunia,” kata Machado dalam pernyataan yang disampaikan tim persnya, seperti dilansir dari CNN, Jumat (16/1/2026).

Machado mengatakan bahwa dalam pertemuan terpisah dengan sejumlah senator Amerika Serikat, fokus oposisi adalah mengubah Venezuela menjadi “negara yang bebas dan aman, serta menjadi sekutu terkuat yang pernah dimiliki Amerika Serikat di kawasan ini”.

“Kami adalah masyarakat yang sangat pro-Amerika,” tambahnya.

 

