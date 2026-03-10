Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Pertimbangkan Kerahkan Militer AS Ambil Alih Selat Hormuz

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |11:56 WIB
Trump Pertimbangkan Kerahkan Militer AS Ambil Alih Selat Hormuz
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Senin (9/3/2026) mengatakan bahwa ia mempertimbangkan pengambilalihan Selat Hormuz oleh militer Negeri Paman Sam. Selat Hormuz, jalur air sempit yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, kini ditutup oleh Iran menyusul perang negara itu dengan AS dan Israel.

“Saya telah berpikir untuk mengambil alihnya,” kata Trump kepada CBS News dalam wawancara telepon dari klub golfnya di Doral, Florida, Senin.

Trump mengklaim bahwa beberapa kapal telah mulai memasuki Selat Hormuz, dan memperingatkan Iran untuk tidak mengganggu jalur air tersebut.

“Mereka telah menembakkan semua yang harus mereka tembak, dan mereka sebaiknya tidak mencoba hal-hal yang aneh atau itu akan menjadi akhir dari negara itu,” ujarnya. “Jika mereka melakukan sesuatu yang buruk, itu akan menjadi akhir dari Iran dan Anda tidak akan pernah mendengar namanya lagi.”

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/51/3206050//donald_trump_mendesak_agar_australia_memberikan_suaka_politik_kepada_pemain_pemain_timnas_iran-F8p3_large.jpg
Donald Trump Takut Pemain Timnas Iran Dibunuh, Desak Australia Berikan Suaka Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/337/3206041//prabowo-Q62W_large.jpg
Perang Semakin Membara! Prabowo: Sawit hingga Jagung Bisa Jadi Sumber Energi Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/340/3206034//viral-eQSW_large.jpg
WNI Jadi Korban Rudal di Selat Hormuz, Istri Kapten Kapal Musaffah Tak Kuasa Tahan Tangis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206030//pemimpin_tertinggi_iran_mojtaba_khamenei-M3WR_large.jpg
Baru Dipilih, Pemimpin Baru Iran Mojtaba Khamenei Dilaporkan Terluka dalam Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206029//minyak-jbfB_large.jpg
Iran Peringatkan Harga Minyak Bisa Tembus USD200 per Barel Jika Terus Diserang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/18/3206021//kapal_tanker_melintas_di_selat_hormuz-ZF5o_large.jpg
Iran Tawarkan Akses Bebas Melintas Selat Hormuz, Syaratnya: Usir Diplomat AS dan Israel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement