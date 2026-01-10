Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Kecam Serangan AS ke Venezuela: Wujud Neokolonialisme dan Imperalisme Modern!

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |21:29 WIB
Megawati Kecam Serangan AS ke Venezuela: Wujud Neokolonialisme dan Imperalisme Modern!
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Rakernas Ancol, Jakarta Utara (Foto: Dok PDIP/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengecam keras aksi intervensi militer Amerika Serikat (AS) di Venezuela. Megawati menyebut langkah itu sebagai ancaman serius bagi kedaulatan bangsa-bangsa berdaulat.

Pernyataan Megawati tersebut disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai digelarnya peringatan HUT ke-53 PDIP sekaligus pembukaan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (10/1/2026). Dalam forum ini, Megawati memberikan pidato politik secara tertutup.

"Beliau menyampaikan sikap tegas PDI Perjuangan terhadap bentuk intervensi militer Amerika Serikat di Venezuela, termasuk penculikan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istrinya melalui operasi militer yang telah memicu kecaman internasional sebagai pelanggaran kedaulatan dan hukum internasional," kata Hasto mengutip pernyataan Megawati.

Hasto mengatakan, dalam pidatonya, Megawati menilai tindakan agresi sepihak tersebut sangat mencederai semangat perdamaian dunia yang tertuang dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

"Tindakan tersebut merupakan wujud neokolonialisme dan imperialisme modern yang mengingkari Piagam PBB dan prinsip dasar hubungan antarbangsa," cetusnya.

Hasto melanjutkan, Presiden kelima RI itu juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam melawan segala bentuk penjajahan sejak Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955.

"Jadi pada kesempatan tersebut Ibu Ketua Umum juga mengingatkan bagaimana Indonesia pada tahun 1955 telah menjadi pelopor suatu gerakan dekolonialisasi yang pertama melalui Konferensi Asia-Afrika di Bandung," ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194669/pdip-ztn8_large.jpg
Jelang Rakernas, PDIP Terbitkan Aturan Ancam Pecat Kader Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194655/maskot_baru_pdip-rfd3_large.jpg
PDIP Luncurkan 'Barata' Maskot Baru di HUT Ke-53, Ini Filosofinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194636/ganjar_pranowo-COhg_large.jpg
Ganjar: Rakernas I PDIP Akan Bahas Isu Kebebasan Bicara hingga Pilkada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191291/pdip-5TNW_large.jpg
Bencana Sumatera, PDIP Gelar Konferda DKI Secara Sederhana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185276/pdip-n7PF_large.jpg
PDIP Ungkap Budaya Melayu Persatukan Indonesia saat Sumpah Pemuda 1928
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185248/pdip-CkY5_large.jpg
PDIP Singgung Zohran Mamdani yang Terpilih Jadi Wali Kota New York Muslim Pertama
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement