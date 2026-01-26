Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perjuangan PDIP Buka Klinik Rakyat Usai Vakum 15 Tahun karena Terkendala Izin

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 26 Januari 2026 |10:37 WIB
JAKARTA - Klinik Waluya Sejati Abadi yang berada di Jalan Tipar Gede, Sukabumi, Jawa Barat, resmi beroperasi kembali untuk melayani masyarakat kecil. Peresmian ini bertepatan dengan rangkaian peringatan HUT ke-53 PDIP.

Gedung yang dahulu dikenal sebagai Rumah Sakit Pelita Rakyat (RSPR) diresmikan oleh Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, pada tahun 2011.

Namun, pada tahun 2015, fasilitas kesehatan yang menjadi tumpuan harapan rakyat kurang mampu ini dipaksa berhenti beroperasi karena kendala perizinan yang alot dengan pemerintah daerah saat itu.

Ketua DPP PDIP Bidang Kesehatan sekaligus inisiator klinik, Ribka Tjiptaning Proletariyati, mengenang masa-masa sulit tersebut dengan emosional. Ia menceritakan bagaimana dirinya sempat menangis di hadapan Megawati karena niat tulus melayani rakyat tanpa pungutan biaya justru dihambat oleh birokrasi.

"Saya menangis kepada Mbak Mega, saya bilang, 'Mbak kok lucu ya, mau berbuat baik sama rakyat saja kok susah. Kan tidak diminta uang.' Terus Ibu Ketua Umum cuma sederhana menjawab: 'Neng, kamu lihat cucumu belajar berjalan,” ujar Ribka menirukan pesan Megawati, dikutip Senin, (26/1/2026).

“Pasti langkah pertama itu dia akan terjatuh dan terluka. Tapi kalau cucumu tidak ada keberanian melangkah pertama, tidak akan ada seribu langkah berikutnya. Karena langkah pertama itu menentukan arah dan tujuan,"sambungnya.

Setelah melewati kesabaran, Ribka kini bisa tersenyum melihat klinik tersebut kembali melayani rakyat dengan biaya yang sangat terjangkau, yakni Rp25 ribu untuk berobat jalan dan Rp50 ribu untuk persalinan hingga pulang.

"Kalau dia tidak punya uang, yang bayar DPC PDI Perjuangan. Di sini semua dilayani dengan senyum tanpa diskriminasi," tegasnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
