Momen Prananda dan Puan Kompak Cium Pipi Megawati saat Penutupan Rakernas PDIP

JAKARTA - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mendapatkan kecupan kasih sayang dari kedua buah hatinya, M Prananda Prabowo dan Puan Maharani, pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP 2026, di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu (11/1/2026).

1. Prananda-Puan Cium Megawati

Momen hangat tersebut berlangsung di depan latar peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan dan menjadi simbol kebersamaan keluarga sekaligus soliditas internal partai. Dalam dokumentasi acara, Megawati tampak berdiri di tengah dengan mengenakan busana merah khas partai.

Prananda Prabowo dan Puan Maharani terlihat mencium pipi Megawati dari sisi kanan dan kiri secara bersamaan. Megawati menyambut momen tersebut dengan senyum hangat yang mencerminkan suasana akrab dan penuh kekeluargaan.

Momen emosional ini terabadikan usai Megawati bersama kedua anaknya mengikuti agenda dialog virtual dengan warga terdampak bencana di Aceh dan kru Kapal RS Malahayati, serta meluncurkan buku berjudul ‘Spirit Kemanusiaan’.

Setelah agenda formal usai, Megawati bersama Prananda dan Puan menyempatkan diri berfoto bersama awak media. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bertindak langsung sebagai operator kamera dalam sesi foto tersebut. Setelahnya, Tim Komunikasi Politik PDIP pun turut berfoto bersama.

Rakernas I PDIP 2026 merupakan bagian dari rangkaian konsolidasi internal partai menjelang agenda-agenda politik strategis ke depan. Nuansa ideologis tercermin kuat dari latar acara yang memuat pesan "Satyam Eva Jayate" serta subtema bertajuk "Di sanalah aku berdiri, untuk selama-lamanya."



(Erha Aprili Ramadhoni)