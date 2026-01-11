Megawati Kembali Hadiri Rakernas PDIP Hari Kedua di Ancol

JAKARTA -Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri kembali hadir pada hari kedua Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan 2026, di Beach City International Stadium (BCIS), Ancol, Jakarta Utara.

Pantauan Okezone di lokasi, Minggu (11/1/2026), Megawati tiba dengan mengenakan busana bernuansa merah, guna mengikuti lanjutan agenda partai yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI Perjuangan.

Megawati disambut hangat oleh putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif Prananda Prabowo, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, serta sejumlah pengurus partai lainnya.

Didampingi Prananda saat memasuki arena Rakernas, putri Proklamator RI Soekarno itu tampak santai. Megawati berjalan perlahan sembari sesekali tersenyum ke arah awak media yang berjajar di sepanjang koridor menuju aula utama Rakernas. Megawati juga menyempatkan diri mengelilingi sejumlah stan UMKM di arena Rakernas dengan boogie car.

Ia sempat berhenti dan mengamati aktivitas yang sedang berlangsung di stan peragaan busana “Singgasana Seni Bung Karno”. Diketahui, fashion show bertajuk “Singgasana Seni Bung Karno” merupakan garapan Media Pintar Perjuangan (MPP) yang ditampilkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-53 PDI Perjuangan, sekaligus bagian dari agenda Rakernas, pada Sabtu (10/1/2026) kemarin.

Sebagai informasi, dalam rangkaian HUT ke-53 PDI Perjuangan dan Rakernas I Partai, DPP PDIP mengusung tema “Satyam Eva Jayate” dengan subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya”. Satyam Eva Jayate merupakan slogan berbahasa Sanskerta yang bermakna “Kebenaran akan Menang”.

Sementara itu, subtema “Di Sanalah Aku Berdiri, untuk Selama-lamanya” yang dikutip dari lagu kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman, menggambarkan daya tahan dan keteguhan (resilience) yang menyertai semangat Satyam Eva Jayate.