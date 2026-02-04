Advertisement
Megawati: Kepemimpinan Perempuan Bukan Dominasi tapi Merangkul

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 04 Februari 2026 |00:30 WIB
JAKARTA – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, memberikan pesan kuat mengenai hakikat kepemimpinan perempuan dalam forum internasional Human Fraternity Majlis yang digelar di Museum Nasional Zayed, Abu Dhabi, Selasa (3/2/2026).

Megawati menegaskan bahwa kepemimpinan perempuan memiliki kekuatan khas tersendiri. Baginya, kekuasaan harus dijalankan dengan naluri pelindung yang mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat.

"Sebagai seorang perempuan, saya membawa keyakinan bahwa kepemimpinan bukan tentang dominasi, melainkan tentang upaya merangkul dan merawat, serta bukan menindas," kata Megawati dalam forum tersebut.

Dalam kesempatan itu, Megawati juga membagikan pengalaman historis saat ia memimpin Indonesia di masa transisi demokrasi yang rapuh pada awal dekade 2000-an.

Saat itu, Indonesia menghadapi ujian berat berupa konflik horizontal di Poso (Sulawesi Tengah) dan Ambon (Maluku) yang mengancam persatuan nasional.

Namun alih-alih menggunakan kekuatan represif atau militeristik, Megawati memilih pendekatan yang disebut sebagai semangat kekeluargaan. Ia menekankan bahwa dalam situasi krisis, negara harus hadir sebagai penjamin rekonsiliasi.

"Dalam situasi waktu itu, sebagai kepala negara saya membawa negara hadir bukan sebagai kekuatan represif, melainkan sebagai penjamin rekonsiliasi dengan semangat kekeluargaan," ungkapnya.

 

