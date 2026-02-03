Megawati Bersama Pemimpin Perempuan Dunia Bicara di Forum Internasional di Abu Dhabi

JAKARTA- Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri akan berbicara dalam forum majelis persaudaraan manusia yang digelar di Museum Nasional Zayed, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA), Selasa (3/2/2026).

Sejumlah tokoh dari berbagai negara juga hadir di majelis ini yang merupakan rangkaian dari Zayed Award. Megawati duduk bersebelahan dengan Presiden Timor Leste Ramos Horta. Sementara di sisi kanannya, Kailash Satyarthi, seorang aktivis HAM dari India.

Megawati hadir bersama putranya, Muhammad Prananda Prabowo serta didampingi oleh Duta Besar RI untuk UEA, Judha Nugraha, Ketua DPP PDIP bidang Luar Negeri Ahmad Basarah dan Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi.

Di forum ini, Ketua Umum PDIP itu berbicara bersama sejumlah pemimpin perempuan dunia, seperti; Ibu Negara Libanon, Nehmat Aoun, Ibu Negara Pakistan Aseefa Bhutto Zardari, Ibu Negara Kolombia Veronica Alcocer Garcia, Kepala Administrasi Presiden Republik Uzbekistan, Saida Mirziyoyeva dan Wakil Presiden Heydar Aliyev Foundation, Leyla Aliyeva.

Diketahui, Majelis Persaudaraan Manusia merupakan salah satu pertemuan paling penting dalam kalender tahunan Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia (Zayed Award for Human Fraternity) yang menampilkan wawasan dari para pemimpin dan pakar global tentang tantangan global yang mendesak, kemajuan persaudaraan antarmanusia di seluruh dunia, dan menciptakan jalan menuju perdamaian.

Sebelum pemateri berbicara, Menteri Negara UEA yang juga penasihat untuk Sheikha Fatima bint Mubarak, Ibu Suri UEA memberikan sambutan dan menjelaskan sejarah Zayed Award yang dibentuk oleh pendiri bangsa UEA Zayed Al Nahyan dan Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus.