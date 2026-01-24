Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Instruksikan Kadernya Gelar Natal Nasional di Lokasi Bencana Sumatera Utara

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |23:23 WIB
Megawati Instruksikan Kadernya Gelar Natal Nasional di Lokasi Bencana Sumatera Utara
Megawati Instruksikan Kadernya Gelar Natal Nasional di Lokasi Bencana
TAPTENG - PDI Perjuangan menggelar bakti sosial dan natal nasional di sejumlah titik terdampak bencana Sumatera di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Diketahui, bencana Sumut mengakibatkan ratusan orang menjadi korban.

"Ini membuktikan kepedulian dan kehadiran PDI Perjuangan di tengah-tengah masyarakat, bahwa PDI Perjuangan mengusung prinsip menangis dan tertawa bersama rakyat. Kami dari panitia Natal Nasional PDIP berbagi kasih bersama rakyat,” ujar Ketua panitia Natal Nasional PDI Perjuangan, Marinus Gea, Sabtu (24/1/2026).

Marianus Gea melanjutkan, perayaan Natal Nasional PDI Perjuangan bersama masyarakat terdampak bencana alam di Tapteng, tepatnya di Gereja HKBP Hutanabolon, Kecamatan Tukka, merupakan instruksi langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri menginstruksikan agar Natal Nasional dilaksanakan bersama saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kita ingin hadir, merasakan apa yang mereka rasakan, dan berbagi pengharapan dan sukacita,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perayaan Natal Nasional ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum refleksi iman dan aksi nyata.

‘’Demikian pula kita sebagai anak bangsa, bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang

Dalam kesempatan itu, Panitia Natal Nasional PDI Perjuangan beserta seluruh kader juga turut bersama-sama melakukan potong tumpeng bersama masyarakat terdampak bencana, sebagai perayaan hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu menyampaikan, kegiatan sosial ini sebagai bentuk kebersamaan PDI Perjuangan bersama masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, PDI Perjuangan hadir merasakan penderitaan masyarakat.

 

