Update! Longsor di Cisarua Bandung Barat, 82 Orang Diduga Tertimbun

JAKARTA – Bencana longsor di kawasan Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat terjadi pada Sabtu (24/1/2026). Sebanyak 82 orang dilaporkan hilang dalam peristiwa tersebut.

Puluhan warga yang masih hilang diduga tertimbun material longsor. Data ini merupakan pemutakhiran terakhir pada pukul 12.30 WIB hari ini.

“23 orang selamat, 82 orang masih dalam pencarian,” ujar Staf Operasi SAR Kantor SAR Bandung, Mamang Fatmono, Sabtu (24/1/2026).

Mamang menjelaskan, Tim SAR Gabungan langsung melakukan operasi pencarian dengan menggunakan drone UAV. Operasi penyelamatan akan segera dilakukan apabila korban ditemukan.

“Saat ini, Tim SAR Gabungan masih terus mengupayakan pencarian terhadap korban yang masih tertimbun dengan observasi visual, penggalian manual, penyemprotan tanah menggunakan alkon, serta pemantauan menggunakan drone UAV,” sambung Mamang.

Peristiwa ini terjadi pada Sabtu pukul 02.30 WIB. Total delapan korban dinyatakan meninggal dunia akibat longsor tersebut.

Adapun sekitar 113 jiwa dari 34 kepala keluarga (KK) terdampak. Lokasi terdampak utama yakni Kampung Pasirkuning RT 01/RW 11, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

(Arief Setyadi )