Longsor di Cisarua Bandung Barat: 6 Orang Meninggal, 84 Hilang

Longsor di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Dok/Binti M)

JAKARTA – Bencana tanah longsor melanda wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, pada Sabtu (24/1/2026) dini hari. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 02.00 WIB, mengakibatkan puluhan rumah tertimbun dan korban jiwa.

Informasi yang dihimpun Okezone, bencana longsor ini berdampak parah pada permukiman warga yang membentang dari Kampung Pasirkuning hingga Kampung Pasir Kuda, RT 05 RW 11, Desa Pasirlangu.

Menurut keterangan sejumlah warga, gemuruh keras dilaporkan terdengar sebelum material tanah dalam volume besar meluncur menghantam rumah-rumah warga saat mereka sedang terlelap.

Data Korban dan Kerusakan

Berdasarkan data sementara yang dihimpun dari pihak kepolisian dan tim gabungan di lapangan, tercatat sedikitnya 30 unit rumah warga rusak berat akibat tertimbun material longsor. Total warga yang terdampak mencapai 114 orang.