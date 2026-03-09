Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Update Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Tewas, 6 Selamat, 1 Hilang

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 09 Maret 2026 |22:11 WIB
Update Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Tewas, 6 Selamat, 1 Hilang
Update Korban Longsor TPST Bantargebang: 6 Tewas, 6 Selamat, 1 Hilang (Ist)
JAKARTA - Tim SAR Gabungan mengungkapkan perkembangan pencarian korban tertimbun longsor tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang. Hingga Senin (9/3/2026) sore, tersisa satu korban yang masih dalam pencarian.

1. Update Korban Longsor

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari menjelaskan tim SAR gabungan awalnya mendapatkan laporan ada 13 korban yang hilang. Hingga sekarang, ada enam korban selamat dan enam korban meninggal dunia.

"Data korban selamat enam orang, sementara korban meninggal enam orang," ungkap Desiana dalam keterangannya, Senin (9/3/2026).

Desiana menambahkan, tersisa satu orang korban yang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan kini mencari korban bernama Riki.

"Data korban dalam pencarian, jumlahnya satu orang bernama Riki," ucap Desiana.

Dalam operasi SAR kali ini, tim SAR Gabungan mengerahkan alat berat eskavator untuk membuka akses timbunan sampah. Alat drone thermal juga dikerahkan untuk mencari korban menggunakan deteksi panas tubuh.

"Jumlah korban masih terus dalam pendataan berdasarkan keterangan saksi dan pihak keluarga yang kehilangan anggotanya," tutur Desiana.

 

Halaman:
1 2
      
