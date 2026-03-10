Advertisement
7 Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Ditemukan, Operasi SAR Ditutup

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |07:18 WIB
7 Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Ditemukan, Operasi SAR Ditutup
7 Korban Tewas Longsor Gunung Sampah Bantargebang Ditemukan
JAKARTA - Tim SAR Gabungan mengungkapkan perkembangan pencarian korban tertimbun longsor tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) Bantargebang. Hingga Selasa (10/3) pagi seluruh korban sudah ditemukan.

Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari mengatakan, Tim SAR awalnya mendapatkan laporan ada 13 korban yang hilang. Secara rinci, ada enam korban selamat dan tujuh korban meninggal dunia.

"Data korban selamat enam orang, sementara korban meninggal tujuh orang," ujar Desiana dalam keterangannya, Selasa (10/3/2026).

Desiana melanjutkan, Tim SAR Gabungan sudah tidak menerima lagi laporan adanya orang hilang di lokasi kejadian.

Dengan demikian, operasi SAR pun langsung ditutup. "Seluruh korban ditemukan, operasinya telah ditutup," tutup Desiana.

 

