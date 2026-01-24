Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Longsor Terjang Cisarua Bandung Barat, 30 Rumah Tertimbun

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |10:52 WIB
Breaking News! Longsor Terjang Cisarua Bandung Barat, 30 Rumah Tertimbun
Longsor di Bandung Barat, Jawa Barat (Foto: Ist)
JAKARTA – Bencana tanah longsor melanda wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Sabtu (24/1/2026) pagi. Material longsoran yang cukup luas dilaporkan menimbun permukiman warga di Desa Pasirlangu.

Berdasarkan laporan langsung personel Polsek Cisarua di lokasi kejadian, titik longsor ada di beberapa lokasi, salah satunya berada di Kampung Babakan, RT 05 RW 11, Pasir Puning, Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.

Dari video yang diperoleh Okezone, terlihat material tanah menutupi area yang sangat luas, menyapu bangunan, dan menyisakan puing-puing rumah yang hancur. Suasana di lokasi tampak mendung dengan sisa-sisa hujan yang masih mengguyur.

Menurut keterangan Ketua RW 02 setempat yang berada di lokasi, dampak dari longsor ini cukup masif. "Ini sekitar 30 rumah ada di sini (yang tertimbun)," ungkapnya saat diwawancarai petugas kepolisian.

Pihak Polsek Cisarua yang dipimpin Pawas Ipda Haryono (Panit 1 Binmas) telah bergerak cepat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan dan pendataan awal.

"Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat dan perangkat masyarakat setempat. Dilaporkan longsoran besar menimbun beberapa rumah warga," ujar petugas Polsek Cisarua dalam laporannya.

(Arief Setyadi )

      
