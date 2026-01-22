Longsor Timpa Rumah dan Perkemahan di Selandia Baru, Setidaknya 2 Orang Tewas

JAKARTA — Tanah longsor menghantam sebuah rumah dan sebuah tempat perkemahan di Selandia Baru pada Kamis (22/1/2026), menyebabkan setidaknya dua orang tewas. Tim penyelamat masih berusaha mengeluarkan orang-orang yang terkubur di bawah reruntuhan, kata para pejabat.

Longsor pertama menghantam sebuah rumah di komunitas Welcome Bay di Pulau Utara Selandia Baru pada pukul 04.50 waktu setempat, kata polisi. Dua orang berhasil menyelamatkan diri dari rumah tersebut, dan jenazah dua orang yang terjebak di dalam ditemukan beberapa jam kemudian, kata Menteri Manajemen Darurat Mark Mitchell, sebagaimana dilansir Associated Press.

Kemudian pada pagi yang sama, layanan darurat dipanggil ke lokasi longsor kedua di kaki Gunung Maunganui di dekatnya. Reruntuhan menghantam Beachside Holiday Park di sebuah kota yang dinamai sesuai dengan gunung berapi yang sudah tidak aktif tersebut. Gambar-gambar menunjukkan kendaraan, trailer perjalanan, dan blok fasilitas hancur tertimpa puing-puing.

Inspektur Kepolisian Tim Anderson mengatakan jumlah orang yang hilang mencapai "sepuluh orang".

Hingga Kamis malam, belum ada korban selamat atau jenazah yang ditemukan dari reruntuhan Gunung Maunganui, tempat anjing pelacak digunakan untuk mencari korban manusia, kata Mitchell.