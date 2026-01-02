4 Orang Tewas Tertimbun Tebing Longsor di Jatinangor

BANDUNG – Empat orang tewas tertimbun material tebing longsor di RW 1, Dusun Cintamanah, Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jumat (2/1/2026). Keempat korban merupakan pekerja yang tengah membangun tembok penahan tanah (TPT).

Kepala Seksi Operasi dan Siaga Basarnas Bandung, Moch. Adip mengatakan, korban pertama yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia yakni Ade (60) pada pukul 16.55 WIB.

“Almarhum Ade merupakan warga Babakan Harja, Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung,” kata Moch. Adip.

Kemudian, ujar Adip, jenazah korban kedua atas nama Hadmi Gunawan alias Ujang (40), warga Rancaekek Wetan, Kabupaten Bandung, ditemukan pada pukul 18.05 WIB.