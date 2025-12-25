Banjir dan Longsor Kembali Terjang Padang Pariaman Sumbar

PADANG PARIAMAN – Banjir dan tanah longsor kembali terjadi di daerah Pasie Laweh dan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Kamis (25/12/2025).

Kejadian ini sempat mengganggu aktivitas warga di sekitar lokasi, bahkan akses jalan sempat terputus akibat material longsoran menutupi badan jalan.

Longsor susulan kembali melanda Pasie Laweh, sehingga aparat kepolisian dari Polres Padang Pariaman langsung berupaya menyingkirkan material longsoran agar kendaraan dapat melintas.

Selain longsor, banjir juga terjadi di tanah taban setempat akibat naiknya air Sungai Batang Anai setelah hujan lebat mengguyur kawasan itu sejak siang hingga sore.

“Air mulai surut setelah pukul 16.00, dan aktivitas warga berangsur pulih,” kata Sabirin, salah seorang warga.