Bencana Sumatera, MUI Bakal Rehabilitasi 500 Rumah Guru Ngaji dan Marbot

JAKARTA – Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nusron Wahid, menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait langkah gotong royong yang telah dilakukan lembaganya untuk membantu penanganan pascabencana di Sumatera.

"Dalam hal ini nanti kita akan menyerahkan rehabilitasi masjid, satu masjid di Aceh, satu masjid di Sumatera Utara, dan satu masjid di Sumatera Barat," kata Nusron dalam laporannya pada acara Munajat Bangsa yang digelar MUI di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu (7/2/2026).

Tak hanya itu, ia bersyukur telah banyak pihak yang mendonasikan sebagian rezekinya untuk turut membantu meringankan beban para korban terdampak. Dalam kaitan ini, MUI juga akan menyasar guru ngaji dan marbot masjid yang menjadi korban.

"Majelis Ulama Indonesia juga alhamdulillah sudah mengumpulkan donasi dan sumbangan, dan terkumpul untuk membiayai rehabilitasi rumah sebanyak 500 rumah untuk guru ngaji dan marbot masjid di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, serta Provinsi Sumatera Barat. Kalau ada donatur lain yang mau menyumbang, kami masih membuka peluang," ujarnya.

Ia menegaskan langkah ini dilakukan dalam rangka kehadiran MUI dan ormas Islam yang senantiasa memberikan kemanfaatan bagi umat manusia. Hal tersebut juga merupakan wujud gotong royong seluruh elemen bangsa bersama pemerintah.

"Insya Allah bangsa Indonesia akan kokoh dengan semangat gotong royong," pungkasnya.

(Arief Setyadi )