Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Meninggal Bencana Sumatera 1.199 Orang, 144 Hilang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |05:13 WIB
Korban Meninggal Bencana Sumatera 1.199 Orang, 144 Hilang
Korban Meninggal Bencana Sumatera 1.199 Orang, 144 Hilang (Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan terbaru dari bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menjelaskan, dalam perkembangan terkini, tidak terdapat penambahan jumlah korban jiwa maupun korban hilang akibat bencana hidrometeorologi basah di tiga provinsi tersebut. 

"Total korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.199 orang. Sementara korban hilang sebanyak 144 orang," kata Abdul, dikutip Senin (19/1/2026). 

Jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian menurun dari sebelumnya 154.973 jiwa menjadi 135.696 jiwa. 

"Pergerakan jumlah pengungsi ini mencatat adanya pengurangan di Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 19.988 jiwa, serta penambahan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 711 jiwa," ujarnya. 

Upaya percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar wilayah terdampak semakin kondusif untuk dihuni kembali. 

"Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan oleh tim gabungan yang terdiri dari pemerintah daerah, TNI, Polri, serta kementerian dan lembaga terkait lainnya," ucapnya. 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195909/banjir-PpZ6_large.jpg
BNPB Ungkap Banjir-Longsor Terjang Sejumlah Daerah, Ribuan Orang Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195893/kemendagri-IHWJ_large.jpg
Kemendagri Tekankan Percepatan Pemulihan Aceh Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195856/bencana_sumatera-73a5_large.jpg
Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.198 Orang, 166.579 Masih Mengungsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195837/jembatan_bailey-7x3H_large.jpg
Dua Jembatan Bailey Kembali Rampung di Aceh, Konektivitas Pascabencana Berangsur Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195654/aceh_tamiang-buJ7_large.jpg
Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195599/bnpb-vagR_large.jpg
BNPB Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Tamiang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement