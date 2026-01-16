Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

238 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, DPR Minta Penanganan Terintegrasi

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 16 Januari 2026 |10:34 WIB
238 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, DPR Minta Penanganan Terintegrasi
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, mendesak pemerintah mengambil langkah taktis, cepat, dan terintegrasi dalam melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Abidin menegaskan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana harus dilakukan secara terpadu dan sejauh mungkin terhindar dari ego sektoral antar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Penanganan cepat dinilai sangat penting mengingat jutaan warga terdampak telah hidup tanpa hunian layak selama lebih dari satu bulan.

Berdasarkan data terakhir pemerintah, bencana di Sumatera menyebabkan sedikitnya 238.783 unit rumah rusak dan 29 desa hilang.

Isu penanganan bencana tersebut akan menjadi salah satu materi bahasan dalam Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang digelar di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat–Sabtu (16–17/1/2026). Delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII DPR RI turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Kehidupan para korban harus segera diperhatikan karena dari hari ke hari kondisinya akan semakin memprihatinkan jika mereka belum memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai dalam memberikan perlindungan,” ujar Abidin di Jakarta, Jumat (16/1/2026).

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/16/337/3195678//gubernur_sumut_bobby-8HAg_large.jpg
Kerugian Bencana di Sumut Capai Rp17,4 Triliun, Bobby Sebut Kebutuhan Pemulihan Rp69,47 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195673//rapat_koordinasi_di_kantor_kementerian_dalam_negeri-AhNq_large.jpg
Gubernur Sumbar Dorong Perbaikan Sungai Jadi Prioritas Pascabencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195654//aceh_tamiang-buJ7_large.jpg
Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/340/3195626//bnpb_melakukan_modifikasi_cuaca-Vb0O_large.JPG
BNPB Laksanakan Operasi Modifikasi Cuaca untuk Tangani Banjir di Jateng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195623//menko_pmk_pratikno-eTgO_large.jpg
Jelang Ramadhan, Pratikno Minta Pemulihan Masjid di Aceh dan Sumatera Dipercepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/320/3195610//rumah-mzDY_large.jpg
238 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana di Sumatera, Biaya Pemulihan Rp60 Triliun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement