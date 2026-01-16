238 Ribu Rumah Rusak Akibat Bencana Sumatera, DPR Minta Penanganan Terintegrasi

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, mendesak pemerintah mengambil langkah taktis, cepat, dan terintegrasi dalam melakukan rehabilitasi serta rekonstruksi bagi korban bencana di wilayah Sumatera.

Abidin menegaskan, penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana harus dilakukan secara terpadu dan sejauh mungkin terhindar dari ego sektoral antar kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Penanganan cepat dinilai sangat penting mengingat jutaan warga terdampak telah hidup tanpa hunian layak selama lebih dari satu bulan.

Berdasarkan data terakhir pemerintah, bencana di Sumatera menyebabkan sedikitnya 238.783 unit rumah rusak dan 29 desa hilang.

Isu penanganan bencana tersebut akan menjadi salah satu materi bahasan dalam Konsolidasi dan Pembekalan Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang digelar di Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Jumat–Sabtu (16–17/1/2026). Delapan anggota Kelompok Komisi (Poksi) VIII DPR RI turut hadir dalam kegiatan tersebut.

“Kehidupan para korban harus segera diperhatikan karena dari hari ke hari kondisinya akan semakin memprihatinkan jika mereka belum memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai dalam memberikan perlindungan,” ujar Abidin di Jakarta, Jumat (16/1/2026).