Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.198 Orang, 166.579 Masih Mengungsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |09:16 WIB
Korban Tewas Bencana Sumatera Tembus 1.198 Orang, 166.579 Masih Mengungsi
Bencana Sumatera (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan perkembangan penanganan darurat dan pemulihan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menuturkan berdasarkan data per Jumat 16 Januari 2026, tercatat korban meninggal akibat bencana Aceh–Sumatera sebanyak 1.198 orang.

“Dalam perkembangan terkini, ada peningkatan jumlah korban jiwa. Total korban meninggal dunia akibat bencana hidrometeorologi di tiga provinsi mencapai 1.198 orang, sementara korban hilang tercatat sebanyak 144 orang,” kata Abdul Muhari, Sabtu (17/1/2026).

Pria yang kerap disapa Aam itu menuturkan, penambahan korban meninggal dunia tersebut berada di Provinsi Aceh dengan jumlah delapan orang. Selain itu, ia menuturkan hingga saat ini tercatat 166.579 jiwa masih berada di lokasi pengungsian.

“Adapun penambahan korban meninggal dunia ada di Provinsi Aceh sebanyak delapan orang. Jumlah penduduk terdampak yang masih berada di lokasi pengungsian tercatat sebanyak 166.579 jiwa,” ujarnya.

Ia menambahkan, untuk percepatan pembangunan hunian sementara (huntara), pembukaan dan pembersihan akses jalan dan jembatan, serta pemulihan kawasan permukiman terus ditingkatkan agar semakin kondusif untuk dihuni kembali.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195837/jembatan_bailey-7x3H_large.jpg
Dua Jembatan Bailey Kembali Rampung di Aceh, Konektivitas Pascabencana Berangsur Pulih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195654/aceh_tamiang-buJ7_large.jpg
Update Penanganan Bencana, Begini Kondisi Aceh-Sumbar dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195599/bnpb-vagR_large.jpg
BNPB Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh Tamiang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195590/bencana-t9kg_large.jpg
Pemerintah Kembali Gelar Rapat Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/337/3194689/bencana_sumatera-rVOf_large.jpg
Warga Diperbolehkan Pakai Kayu Gelondongan Bencana Sumatera untuk Bangun Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/10/337/3194660/bencana_sumatera-Sfj8_large.jpg
Sebelum Ramadhan, Satgas Targetkan Roda Pemerintahan di Aceh-Sumut dan Sumbar Normal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement