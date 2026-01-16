Kerugian Bencana di Sumut Capai Rp17,4 Triliun, Bobby Sebut Kebutuhan Pemulihan Rp69,47 Triliun

JAKARTA – Gubernur Sumatra Utara (Sumut), Bobby Nasution, menyampaikan bahwa bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya menyebabkan kerugian mencapai Rp17,4 triliun. Namun, kebutuhan anggaran untuk pemulihan pascabencana diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai Rp69,47 triliun.

“Estimasi kerugian dari seluruh sektor di wilayah Sumatera Utara, mulai dari sektor perumahan, infrastruktur, ekonomi, sosial, hingga lintas sektor, total kerugiannya sebesar Rp17,4 triliun. Namun, kebutuhan dana pemulihannya mencapai Rp69,47 triliun,” kata Bobby dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/1/2026).

Bobby menjelaskan, besarnya kebutuhan dana pemulihan tersebut disebabkan karena proses perbaikan tidak sekadar mengembalikan kondisi ke keadaan semula. Ia mencontohkan sektor infrastruktur yang mengalami kerugian sekitar Rp10,90 triliun.

“Mohon izin, ada beberapa ruas infrastruktur yang secara nilai kerugiannya sekitar Rp10,90 triliun. Namun kalau hanya diperbaiki dengan angka sebesar itu, tentu tidak cukup,” ujarnya.