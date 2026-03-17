Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

BNPP Percepat Penanganan Pascabanjir Bandang di Aceh Jelang Lebaran

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |17:47 WIB
A
A
A

ACEH - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, memastikan pembersihan lumpur dan material sampah pascabencana di Aceh Tamiang, Aceh, berjalan optimal, sehingga aktivitas masyarakat dapat segera pulih.

“Kami berharap sebelum Hari Raya Idulfitri sebagian besar lumpur dan sampah sudah dapat dibersihkan sehingga mobilitas masyarakat kembali lancar,” ujar Sekretaris BNPP RI, Komjen Makhruzi Rahman, saat meninjau ke wilayah terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Selasa (17/3/2026).

“Setelah itu, pembersihan akan dilanjutkan ke desa-desa lain yang juga terdampak,” lanjut Makhruzi Rahman.

Dikatakannya, upaya pembersihan, merupakan bagian dari penanganan terpadu yang dilakukan BNPP RI di sejumlah wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, meliputi Kabupaten Pidie Jaya, Bireuen, dan Aceh Tamiang.

Khusus di Aceh Tamiang, kegiatan pembersihan dipusatkan di Kampung Landuh dengan target penyelesaian selama 14 hari.

“Saya diamanahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengakselerasi pemulihan wilayah terdampak banjir di Aceh dengan mengerahkan alat berat berupa ekskavator dan dump truck, guna membersihkan material lumpur yang menutup akses jalan,” pungkasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207468//mudik-H0F2_large.jpg
One Way Diberlakukan, Arus Mudik di Tol Cipali Melonjak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/338/3207466//pemerintah-5SjC_large.jpg
Bea Cukai Perketat Akses Pintu Masuk Jelang Libur Panjang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207450//mudik_dilepas-sAM9_large.jpg
Mudik Gratis 2026 Resmi Diberangkatkan, 116 Ribu Pemudik Jadi Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/320/3207385//pelabuhan-AgdY_large.jpeg
Waspada Kemacetan Parah di Pelabuhan Merak saat Mudik Lebaran 2026, Ini Biang Keroknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/340/3207374//prabowo-sedq_large.jpg
Jelang Lebaran, Prabowo Kirim Bantuan untuk Korban Bencana Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/612/3207224//puasa-YTwB_large.jpg
Ramadhan Akan Usai, Hindari 4 Hal Ini Agar Berat Badan Tetap Terjaga  
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement