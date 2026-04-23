Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kepala BNPB Tinjau Progres Huntara untuk Warga Terdampak di Aceh Tamiang

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |11:26 WIB
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (foto: dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, memantau progres pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi basah, akibat Siklon Tropis Senyar yang terjadi pada akhir November 2025 di Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh.

Lokasi yang didatangi pertama adalah huntara di Desa Sukajadi, Kecamatan Karang Baru. Setibanya di sana, Kepala BNPB disambut hangat oleh warga, termasuk anak-anak, dalam suasana akrab. Ia berdialog langsung dengan masyarakat untuk menyerap kebutuhan yang masih diperlukan di lokasi.

Selanjutnya, Suharyanto meninjau kondisi unit huntara secara menyeluruh. Ia meminta pengembang segera menyelesaikan sejumlah kekurangan dengan target rampung dalam lima hari ke depan agar hunian dapat segera ditempati.

Menurutnya, huntara tersebut diperuntukkan bagi warga terdampak yang sebelumnya tinggal di rumah sewa yang rusak akibat banjir. Karena tidak memiliki rumah dengan status kepemilikan, kelompok ini tidak memperoleh Dana Tunggu Hunian (DTH). Menyikapi hal tersebut, BNPB bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang mengambil inisiatif menyediakan huntara sebagai solusi sementara.

Kepala BNPB menegaskan, langkah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak tetap mendapatkan tempat tinggal yang layak, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Di sini masyarakat dulunya tidak punya rumah dan menyewa tempat tinggal. Begitu kena banjir, rumah yang disewa hancur, mereka bingung mau ke mana. DTH pun mereka tidak dapat, karena mereka sewa dan tidak punya rumah. Sehingga BNPB mengambil langkah inisiatif membangun huntara untuk mereka," ujar Suharyanto, Kamis (23/4/2026).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/337/3214131//kebakaran_hutan_dan_lahan-2KYN_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/340/3213880//rumah_rusak_di_bojonggede_bogor-Vbl3_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/340/3213615//kepala_bnpb_suharyanto-DKHr_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/338/3213371//banjir-2ynY_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/19/340/3213366//karhutla-xlcQ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/18/337/3213262//karhutla-CpVf_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement