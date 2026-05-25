Kasatgas Tito Sebut Sekolah di Zona Merah Sumatera Masih Gunakan Tenda dan Kelas Darurat

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |21:05 WIB
Kasatgas Tito Sebut Sekolah di Zona Merah Sumatera Masih Gunakan Tenda dan Kelas Darurat
Mendagri Tito Karnavian (foto: Okezone)
JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian, melaporkan proses pembelajaran di tiga provinsi terdampak bencana sebagian besar telah kembali berjalan normal.

Namun, dari total 4.922 satuan pendidikan di wilayah terdampak, masih terdapat sejumlah sekolah yang menghadapi kendala dalam kegiatan belajar mengajar.

"Proses pembelajaran berjalan. Namun, dari 4.922 sekolah, masih ada beberapa yang menggunakan tenda, terutama di daerah zona merah," kata Tito usai rapat bersama Satgas Pascabencana Sumatera DPR RI di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Meski demikian, Tito belum merinci wilayah yang masuk kategori zona merah tersebut. Ia hanya menyebut pemerintah tengah membahas kesiapan lokasi relokasi bagi sejumlah satuan pendidikan di kawasan terdampak.

"Ada juga sekolah yang sementara menumpang di sekolah lain dan sebagian menggunakan kelas darurat," ujarnya.

 

