Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mitigasi Bencana hingga Penegasan Batas Negara, Pemerintah Susun Rencana Detail Tata Ruang

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |08:37 WIB
Mitigasi Bencana hingga Penegasan Batas Negara, Pemerintah Susun Rencana Detail Tata Ruang
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA
A
A
A

JAKARTA  — Pemerintah saat ini sedang menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Tahun 2026. Hal ini sebagai upaya untuk peningkatan kualitas rencana tata ruang penguatan pengendalian pemanfaatan ruang, digitalisasi penataan ruang, integrasi penataan ruang dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.

Kemendagri akan mengawal substansi RDTR melalui penegasan batas antar daerah, batas antar negara, investigasi dalam mitigasi bencana dan lain sebagainya.

“Penyusunan RDTR perlu kepastian ruang administrasi khususnya dalam penegasan batas,” ujar Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, dikutip Sabtu (23/5/2026).

“Tata ruang akan gagal susun apabila wilayah administrasi gagal diselesaikan. Batas wilayah yang ada usulan peninjauan kita terima (peninjauan kembalinya), tapi produk yang sudah ada jadikan dulu tata ruang,”lanjutnya.

Namun demikian, tata ruang bukan menjadi satu-satunya alat justifikasi untuk penyelesaian batas wilayah.

Menurutnya, terdapat 979 segmen batas daerah, dimana 806 segmen batas daerah sudah ditetapkan dalam bentuk Permendagri, 142 segmen batas dalam proses penetapan Permendagri dan 31 Segmen dalam proses fasilitasi.

“Selain itu untuk beberapa wilayah yang memiliki batas antar negara, juga membutuhkan kejelasan administrasi batas antar negara dimana terdapat 81 Lokasi RDTR di kawasan perbatasan negara,” ujarnya.

Dalam konteks wilayah perbatasan, Safrizal menjelaskan bahwa perbatasan tidak hanya dipandang sebagai halaman belakang negara, tetapi juga sebagai beranda depan yang memiliki nilai strategis dari sisi pertahanan, ekonomi, hingga pelayanan publik.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bencana Alam Mendagri Pemerintah
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220164//dpr_ri-RKT7_large.jpg
Komisi IV DPR: PSN Wanam untuk Ketahanan Pangan Jangka Panjang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220099//pemerintah-Epj6_large.jpg
Kemenag: Tidak Ada Toleransi Kesalahan dalam Akad Nikah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/22/337/3220087//viral-2QZd_large.jpg
Kemendagri: Penerapan Pajak Kendaraan Listrik Perlu Menyentuh Aspek Sosiologis dan Yuridis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/338/3219956//viral-C7TA_large.jpg
Sejumlah Kawasan Kumuh dan Terbengkalai di Tangsel Disulap Jadi Taman Ramah Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219452//pemerintah-gVpo_large.jpg
KSP Dudung: Pemerintah Pastikan Pelindungan Menyeluruh Pekerja Migran Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/337/3219219//tni-3CVc_large.jpg
Jet Tempur Rafale Perkuat TNI AU, Seskab Teddy: Langit Indonesia Harus Aman!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement