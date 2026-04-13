Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mendagri Dorong Daerah di Sumut Salurkan Bantuan ke Aceh Lewat Skema Hibah

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 13 April 2026 |16:25 WIB
Mendagri Dorong Daerah di Sumut Salurkan Bantuan ke Aceh Lewat Skema Hibah
Mendagri Tito saat Raker bersama Komisi II DPR (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD), meski tidak terdampak signifikan oleh bencana.

Dalam upaya mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh, ia mendorong pemerintah daerah yang relatif tidak terdampak untuk menyalurkan sebagian anggaran tersebut melalui mekanisme hibah antar daerah.

Tito menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut. Dari hasil koordinasi tersebut, hanya sebagian kecil wilayah yang terdampak, sementara lainnya tidak mengalami dampak langsung, namun tetap memperoleh tambahan anggaran.

"Saya mengimbau kepada daerah yang terdampak ringan atau tidak terdampak, tetapi menerima dana tambahan, agar dapat menunjukkan solidaritas kemanusiaan," ujar Tito saat Raker bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). 

Ia mencontohkan beberapa daerah dengan alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan yang menerima sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih berat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement