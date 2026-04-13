Mendagri Dorong Daerah di Sumut Salurkan Bantuan ke Aceh Lewat Skema Hibah

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejumlah daerah di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD), meski tidak terdampak signifikan oleh bencana.

Dalam upaya mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh, ia mendorong pemerintah daerah yang relatif tidak terdampak untuk menyalurkan sebagian anggaran tersebut melalui mekanisme hibah antar daerah.

Tito menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut. Dari hasil koordinasi tersebut, hanya sebagian kecil wilayah yang terdampak, sementara lainnya tidak mengalami dampak langsung, namun tetap memperoleh tambahan anggaran.

"Saya mengimbau kepada daerah yang terdampak ringan atau tidak terdampak, tetapi menerima dana tambahan, agar dapat menunjukkan solidaritas kemanusiaan," ujar Tito saat Raker bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia mencontohkan beberapa daerah dengan alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan yang menerima sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dana tersebut dapat dialokasikan untuk membantu wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih berat.