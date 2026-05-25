Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap 37 Lokasi di Aceh Pascabencana

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 25 Mei 2026 |19:37 WIB
Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap 37 Lokasi di Aceh Pascabencana
Pemerintah Percepat Pembangunan Hunian Tetap 37 Lokasi di Aceh Pascabencana
JAKARTA – Pemerintah mempercepat 40 lokasi hunian tetap (huntap) komunal yang diusulkan oleh Pemda Aceh Tamiang. 37 diantaranya sudah siap bangun, namun 3 diantaranya masih proses negosiasi pelepasan HGU.

Demikian disampaikan Kepala Pos Komando Wilayah Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Dr. Safrizal ZA bersama Koordinator Posko Penanggulangan Bencana (Galapana) DPR RI, TA. Khalid, saat memimpin rapat percepatan persiapan lahan hunian tetap di Aceh Tamiang  di Kantor Bupati Aceh Tamiang.

"Sebagai solusi percepatan, perlu ada bridging berupa dokumen administrasi kepastian pelepasan lahan HGU sebagai dasar awal pemerintah daerah melakukan pembangunan di atas lahan HGU sembari menunggu proses administrasi pemindahan aset selesai,"ujar Safrizal, Senin (25/5/2026).

Mantan Pj. Gubernur Aceh ini juga berpesan kepada Pemerintah Daerah untuk menghitung kebutuhan lahan huntap berdasarkan kajian/hasil interpolasi Kementerian PU untuk pembangunan rumah serta pembangunan fasilitas umum.

Lebih lanjut Safrizal menjelaskan bahwa saat ini pemerintah sedang bekerja keras memulihkan kondisi Aceh pascabencana.

“Tanah HGU yang diminta untuk pembangunan huntap rakyat, sangatlah kecil. Sedangkan lahan HGU yang dikelola oleh perusahaan mencapai ribuan hektare,”ujarnya.

 

