Pascabencana Sumatera: 19.312 Huntara dan 357 Huntap Terbangun

JAKARTA - Pemerintah menyampaikan perkembangan terkait progres pemulihan pascabencana di Sumatera. Salah satunya progres terkait pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).

Progres pembangunan ini dilaporkan Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI, M. Qodari, saat menyampaikan data Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana atau Satgas PRR per 12 Mei 2026.

"Hunian sementara atau huntara berdasarkan data Satgas PRR per 12 Mei 2026, dari total target 20.338 unit, sebanyak 19.312 telah selesai dibangun," kata Qodari, Rabu (13/5/2026).

Tak hanya itu, Qodari juga melaporkan terkait pembangunan huntap di tiga provinsi, di mana dari total komitmen akan dibangun 39.335 unit yang bersumber dari berbagai pihak.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain BNPB, Kementerian PKP, Kadin, Polri, Baznas, Yayasan Buddha Tzu Chi, Kemenko Polkam, dan Danantara.

"Per 12 Mei 2026 sebanyak 357 unit telah selesai dibangun dan 996 unit sedang dalam progres. Sebanyak 37.983 masih dalam tahap perencanaan dan akan terus berproses," ujarnya.

(Arief Setyadi )

