HOME NEWS INTERNATIONAL

Ngeri, Langit Merah Darah di Australia saat Siklon Narelle Menerjang!

Arief Setyadi , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |14:02 WIB
Ngeri, Langit Merah Darah di Australia saat Siklon Narelle Menerjang!
Langit merah darah di Australia (Foto: The Sun)
AUSTRALIA – Momen menakutkan terjadi ketika langit berubah merah darah saat Siklon Narelle menerjang wilayah barat laut Australia. Kondisi tersebut turut memutus aliran listrik dan gas serta merusak rumah-rumah.

Rekaman dari Shark Bay pada Jumat 27 Maret 2026 menunjukkan cahaya siang hari lenyap dalam hitungan menit ketika angin kencang menerbangkan awan debu kaya zat besi, mengubah langit menjadi merah tua dan mengurangi jarak pandang hampir hingga nol. 

Seluruh wilayah dilaporkan dilalap debu dan udara menjadi tebal, nyaris tidak bisa dihirup. Para saksi mata menggambarkan pemandangan ini sebagai sesuatu yang "tidak terlihat nyata lagi", dengan beberapa angin tercatat sebagai yang terkuat dalam “waktu yang lama.” Sedangkan Badan meteorologi pemerintah Australia mencatat kecepatan angin melebihi 124 mil per jam.

Perdana Menteri Queensland David Crisafulli, mengatakan, “dalam banyak kasus, ini akan menjadi angin terkuat yang pernah dialami warga di bagian negara bagian ini dalam waktu yang sangat lama,” melansir The Sun, Minggu (29/3/2026).

Fenomena langit merah darah ini disebabkan angin kencang yang mengangkat tanah kaya oksida besi ke atmosfer, sebuah proses yang telah didokumentasikan di wilayah kering Australia. Siklon Narelle sebelumnya merupakan Topan Tropis kategori tiga, membawa hembusan angin merusak melebihi 105 mph dan curah hujan lebat.

Layanan darurat menyebut Exmouth sebagai kota yang paling parah terdampak, dengan kerusakan meluas dan pemadaman listrik kritis. Kota ini sebagian besar masih tanpa listrik, air, dan komunikasi, sementara tim darurat bekerja memulihkan akses.

Menteri Layanan Darurat Paul Papalia menyatakan, “kota-kota selain Exmouth – Coral Bay, Shark Bay, Geraldton, Kalbarri, dan Carnarvon, semuanya tampaknya lolos tanpa kerusakan struktural. Tampaknya kerusakan, khususnya kerusakan struktural, relatif kecil di beberapa tempat seperti wilayah Pilbara lainnya. Kami akan memastikan tersedianya dukungan bagi orang-orang saat mereka pulih dari situasi ini.”

