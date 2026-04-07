Pascabencana, Kaposwil Satgas PRR: Pemulihan Aceh Alami Kemajuan Signifikan!

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 07 April 2026 |20:46 WIB
Pascabencana, Kaposwil Satgas PRR: Pemulihan Aceh Alami Kemajuan Signifikan!
Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA (Foto: Ist)
ACEH — Proses pemulihan pascabencana di Aceh terus menunjukkan perkembangan signifikan. Sejauh ini, percepatan rehabilitasi terus dilakukan dan berbagai layanan publik kini hampir sepenuhnya pulih.

Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, mengungkapkan sektor pelayanan pemerintahan mulai kembali normal. Dari total 18 kabupaten/kota yang terdampak, sebanyak 10 daerah telah pulih dan kembali menjalankan fungsi pemerintahan secara optimal.

Penanganan lumpur pascabencana, kata Safrizal, juga telah mencapai hasil yang signifikan. Sekitar 92 persen wilayah terdampak telah berhasil dibersihkan, sementara sisanya masih dalam proses penanganan dengan dukungan alat berat dan sumber daya lainnya.

Di bidang infrastruktur, pembangunan jembatan darurat menunjukkan progres tinggi. TNI telah menyelesaikan 97 unit jembatan, sedangkan Polri telah menuntaskan sekitar 95 persen dari target yang direncanakan.

 “Data progres selalu bergerak mengikuti dinamika lapangan. Ada jembatan yang baru dilaporkan selesai, namun karena keadaan tertentu bisa kembali rusak, dan pada waktu berikutnya sudah selesai dikerjakan lagi. Begitu pula dengan aspek lain, sehingga capaian persentase bisa berubah dari hari ke hari,” kata Safrizal dalam keterangan resminya, Selasa (7/4/2026).

