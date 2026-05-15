Angin Kencang Terjang Klaten, Belasan Rumah dan Tower Seluler Rusak

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan perkembangan situasi, dan penanganan bencana di sejumlah wilayah Indonesia dalam periode Kamis (14/5/2026) pukul 07.00 WIB hingga Jumat (15/5/2026) pukul 07.00 WIB. Dua kejadian terbaru yang dilaporkan yakni angin kencang dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Angin kencang terjadi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, pada Kamis (14/5). Peristiwa yang terjadi pada malam hari sekitar pukul 19.00 WIB itu merusak 16 rumah warga dengan kategori rusak ringan,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Jumat (15/5/2026).

Selain rumah warga, dua tempat usaha dilaporkan mengalami rusak berat dan dua lainnya rusak ringan. Bencana tersebut juga menyebabkan sembilan pohon tumbang, satu tower seluler roboh, serta merusak satu jaringan transmisi listrik.

BPBD setempat memastikan tidak ada korban jiwa akibat peristiwa angin kencang tersebut.

"Fenomena angin kencang ini dirasakan masyarakat di empat desa yang berada di Kecamatan Delanggu dan Polanharjo. Kejadian yang berlangsung bersamaan dengan hujan berintensitas sedang hingga lebat itu telah direspons personel tim reaksi cepat BPBD, instansi terkait, dan warga setempat," tuturnya.