Cuaca Akhir Pekan di Jabodetabek: Waspada! Hujan Disertai Petir dan Angin Kencang

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 03 Mei 2026 |05:10 WIB
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di wilayah Jabodetabek didominasi kondisi berawan tebal hingga hujan, Minggu (3/5/2026).

Masyarakat diimbau waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca, kondisi dini hari hingga pagi hari umumnya berawan hingga berawan tebal. Memasuki pagi menjelang siang, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jabodetabek.

Pada siang hingga sore hari, potensi hujan meningkat dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah. Bahkan, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah wilayah, seperti Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Kabupaten Bekasi, serta Kabupaten dan Kota Bogor.

