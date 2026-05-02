Video Kontroversial Amien Rais Mendadak Hilang, Pemerintah Siap Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA – Video berisi pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat, Amien Rais, yang menyinggung Presiden Prabowo Subianto, mendadak hilang dari akun YouTube pribadinya.

Berdasarkan pantauan Okezone pada Sabtu (2/5), video berdurasi sekitar delapan menit tersebut sudah tidak lagi tersedia di akun YouTube @AmienRaisOfficial. Padahal, video itu masih dapat diakses pada Jumat (1/5) dan sempat ramai diperbincangkan publik.

Sebelumnya, video tersebut berjudul “Jauhkan Istana dari Skandal Moral”. Saat ini, unggahan terbaru di akun tersebut tercatat berasal dari tiga hari lalu, tanpa keberadaan video yang dimaksud.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, sempat merespons isi video tersebut. Dalam pernyataan tertulisnya, ia menilai video itu memuat narasi fitnah, pembunuhan karakter, serta serangan personal terhadap Presiden Prabowo Subianto.