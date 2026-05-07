Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan dan Angin Kencang!

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah Jabodetabek, menunjukkan potensi hujan pada siang hingga sore hari di sejumlah daerah, pada Kamis (7/5/2026). Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi.

Pada dini hari hingga pagi, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Suhu udara di wilayah Bogor berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 74 hingga 98 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

