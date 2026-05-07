Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan dan Angin Kencang!

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Waspada Hujan dan Angin Kencang!
Cuaca di Jabodetabek (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca untuk wilayah Jabodetabek, menunjukkan potensi hujan pada siang hingga sore hari di sejumlah daerah, pada Kamis (7/5/2026). Masyarakat pun diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi.

Pada dini hari hingga pagi, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Namun, menjelang siang hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal. Hujan ringan hingga sedang berpotensi turun di sejumlah wilayah, meliputi Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota dan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, serta Kabupaten Bekasi.

Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Suhu udara di wilayah Bogor berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celsius, sedangkan wilayah lainnya di Jabodetabek berada pada kisaran 24 hingga 30 derajat Celsius. Tingkat kelembapan udara cukup tinggi, yakni antara 74 hingga 98 persen. Angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan antara 5 hingga 30 km per jam.

Masyarakat diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
cuaca jabodetabek BMKG Cuaca
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216623//cuaca-y0iI_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jabodetabek Didominasi Berawan Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/340/3216518//gempa-AxnD_large.jpg
Gempa M6,0 Guncang Wanokaka NTT, BMKG: Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/340/3216419//gempa_pangandaran-IGEY_large.jpg
Gempa M4,1 Guncang Pangandaran, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216328//cuaca_di_jakarta-GOlY_large.jpg
Prakiraan Cuaca di Jakarta Hari Ini: Hujan di Semua Wilayah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/337/3216295//gempa-Xw9J_large.jpg
Gempa Dahsyat M6,0 Guncang Samar Filipina, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216187//hujan-WrHm_large.jpg
Ramalan Cuaca, BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement