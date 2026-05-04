Ramalan Cuaca, BMKG: Sebagian Jabodetabek Hujan Hari Ini

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin, 4 Mei 2026.

Secara umum, sebagian besar wilayah DKI Jakarta diperkirakan akan diguyur hujan ringan. Hujan ringan diprediksi terjadi di Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Sementara wilayah Bogor, Kabupaten Bogor diprakirakan hujan ringan. Sedangkan Kota Bogor berpotensi diguyur hujan dengan intensitas sedang.

Untuk wilayah Bekasi, Kabupaten Bekasi diprediksi berawan. Adapun Kota Bekasi dan Kota Depok diperkirakan mengalami hujan ringan.

Adapun wilayah Tangerang, hujan dengan intensitas sedang diprediksi terjadi di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

