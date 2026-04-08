JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan mengguyur wilayah DKI Jakarta pada hari ini, Rabu (8/4/2026). BMKG memprediksi hujan dengan intensitas ringan mengguyur Ibu Kota.
1. Prediksi Cuaca Jakarta
Melansir laman BMKG, wilayah Jakarta Utara diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 25-29 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar 73-93 persen.
Wilayah Jakarta Pusat juga diprediksi diguyur hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara 72-94 persen.
Jakarta Barat juga diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan. Suhu udara di Jakarta Barat diramal berkisar 24-30 derajat Celsius. Sementara kelembapan udara berkisar 73-94 persen.